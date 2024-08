Oppo aggiunge funzioni IA per le foto su Reno12 F e Reno12 FS

(Adnkronos) – Oppo annuncia ufficialmente l'implementazione delle nuove funzionalità AI Eraser 2.0 e Smart Image Matting 2.0 sui modelli Reno12 F 5G e OPPO Reno12 FS 5G. L'aggiornamento software, già in fase di roll-out, include nuove funzioni indispensabili per la manipolazione delle foto. AI Eraser 2.0 rivoluziona l'editing fotografico, consentendo agli utenti di rimuovere facilmente passanti indesiderati e altri oggetti dalle foto con un semplice tocco. Questa funzione avanzata supporta la rimozione di una vasta gamma di elementi, garantendo un riempimento naturale degli sfondi con una velocità e una precisione senza pari. Grazie a un tasso di riconoscimento dell’oggetto del 98%, AI Eraser 2.0 assicura un'accuratezza eccellente, aggiungendo, rispetto alla versione precedente, il selettore cancella persone. Smart Image Matting 2.0 è stato ulteriormente perfezionato per offrire una precisione ancora maggiore nel ritaglio di soggetti multipli. Questa funzione permette di creare sticker personalizzati che possono essere salvati e utilizzati in futuro, facilitando la condivisione e la personalizzazione delle immagini. L'aggiornamento garantisce che ogni dettaglio venga catturato con la massima cura, offrendo strumenti potenti per esprimere la propria creatività e ottenere risultati sorprendenti. I nuovi Oppo Reno12 F e FS 5G sono disponibili nelle colorazioni Amber Orange e Olive Green. Il modello Reno12 F 5G (8/256GB) è acquistabile al prezzo di 329,99€, mentre Reno12 FS 5G (12/512GB) è disponibile a 349,99€. Entrambi i modelli sono acquistabili su Oppo Store, Amazon e presso i principali rivenditori di prodotti elettronici. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)