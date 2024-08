Omicidio Verzeni, spunta pista Scientology: le indagini

(Adnkronos) – Tutte le piste nelle indagini sull’omicidio di Sharon Verzeni, la 33enne accoltellata per strada nella notte tra il 29 e il 30 luglio a Terno d’Isola in provincia di Bergamo, restano aperte: una di queste, almeno secondo alcune indiscrezioni, porterebbe a Scientology. Il parroco di Terno d'Isola, interpellato dall'Adnkronos, non sembra convinto di questa ipotesi: "Sharon si stava preparando a un corso per il matrimonio religioso e mi sembrava molto convinta della scelta: poi francamente non so se abbia frequentato Scientology come si fa yoga senza essere buddisti. A me sembrava animata dalla fede cristiana e convinta della scelta di un matrimonio cattolico". Secondo il parroco i due fidanzati non avevano dato segni di litigi o incomprensioni, almeno nel corso di preparazione al matrimonio: "Era una coppia un po' riservata, ma affiatata. Non avevano una data già decisa per sposarsi, ma questo vale per la metà delle coppie che partecipano agli incontri". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)