Milan-Torino, autogol di Thiaw: perché interviene il Var

(Adnkronos) – La goal line technology non funziona e tocca al Var segnalare il gol del Torino sul campo del Milan nel match della prima giornata del campionato di Serie A 2024-2025. Il curioso episodio si verifica alla mezz'ora. Cross di Zapata, colpo di testa di Bellanova: la palla centra il palo e balla sulla linea di porta, Thiaw non riesce a liberare in tempo. La goal line technology, che dovrebbe segnalare quando il pallone supera la linea di porta, non si attiva. Tocca al Var, quindi, allertare l'arbitro Maresca e sancire la rete granata. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)