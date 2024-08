Marvel e Fortnite, Dr Doom e X-Men nel prossimo evento in collaborazione

(Adnkronos) – Durante il panel "Horizons: Disney Experiences" alla presentazione Disney D23 di quest'anno, Kevin Feige, il presidente dei Marvel Studios, ha svelato un dettaglio che ha già scatenato l’entusiasmo dei fan: la prossima collaborazione di Marvel con Fortnite sarà incentrata sul celebre villain Doctor Doom, Dr. Destino in italiano, che sarà interpretato nei prossimi film degli Avengers da Robert Dawney Jr. Questo annuncio, sebbene atteso da molti, non è stato l’unico elemento di interesse durante l'evento. Ciò che ha realmente catturato l'attenzione è stato il trailer presentato, nel quale sono apparsi diversi membri degli X-Men, tra cui l’iconica Emma Frost. La presenza degli X-Men ha immediatamente sollevato ipotesi e aspettative tra i giocatori e gli appassionati del mondo Marvel, lasciando intuire che il coinvolgimento dei mutanti potrebbe essere più significativo di quanto si possa immaginare. Fortnite, con le sue precedenti collaborazioni con Marvel, ha già dimostrato di saper integrare personaggi e storyline del mondo dei fumetti in maniera coinvolgente e creativa, offrendo ai giocatori esperienze uniche. L’arrivo di Doctor Doom e, forse, di alcuni membri degli X-Men potrebbe rappresentare un nuovo capitolo avvincente in questa saga di collaborazioni. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)