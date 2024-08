Madonna a Pompei: ragazzi cantano in italiano, napoletano e inglese per la popstar – Video

(Adnkronos) – In coro per Madonna alternando italiano, napoletano e inglese. Così 50 tra adolescenti e bambini del progetto 'Sogno di Volare', visibilmente emozionati, si sono esibiti, ieri sera, davanti alla popstar americana, durante la sua visita nel Parco archeologico di Pompei, organizzata in occasione del suo 66esimo compleanno. I ragazzi hanno recitato e cantato alcuni dei cori imparati durante i laboratori degli anni scorsi: 'Tutte le cose sotto della luna', traduzione in napoletano da 'L'Orlando innamorato' del Boiardo, 'Attenzione compagni e Parliamo con la luna' di Gianni Vastarella e 'Ascoltate!' di Vladimir Majakovskij. Il gruppo era guidato dagli artisti della compagnia teatrale napoletana 'Collettivo LaCorsa', che segue ormai da tre anni il progetto del Parco archeologico di Pompei, curando i laboratori nelle scuole e affiancando alla regia Marco Martinelli. Il progetto – che la cantante ha deciso di finanziare con 250mila euro – coinvolge i giovani del territorio impegnati come attori di rappresentazioni classiche, messe in scena nel Teatro antico della città sepolta dal Vesuvio nel 79 d.C. La visita di Madonna e del suo staff, composto da amici, familiari e guardie del corpo, guidata dal direttore del Parco, Gabriel Zuchtriegel ha interessato le case del Menandro e dei Ceii. La popstar è rimasta estasiata dagli affreschi della Casa del Menandro: tanti i suoi "Wow" durante la passeggiata notturna, e tante le domande rivolte al suo 'cicerone' Zuchtriegel. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)