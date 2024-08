Lady Gaga e Bruno Mars insieme con ‘Die With a Smile’ – Video

(Adnkronos) –

Lady Gaga e Bruno Mars cantano insieme per la prima volta nella ballata d'amore 'Die With a Smile', un nuovo singolo e video musicale pubblicato giovedì 15 agosto. Nel video Lady Gaga e Bruno Mars eseguono la canzone su un palco retrò con chitarra e tastiera. Lui indossa un cappello da cowboy e lei fa una dichiarazione in calzamaglia rossa brillante. Le voci su una collaborazione tra Lady Gaga e Bruno Mars circolavano in rete da diversi giorni e i due cantanti hanno confermato la notizia con un post sui social. Nel suo annuncio, Lady Gaga ha detto che la canzone era per i fan "in attesa di LG7", il suo attesissimo nuovo album che non ha ancora una data di uscita. Lady Gaga ha pubblicato un album in collaborazione con Tony Bennett nel 2021 e il suo successo 'Hold My Hand' nel 2022 per la colonna sonora del film 'Top Gun: Maverick', ma il suo ultimo lavoro da solista è stato 'Chromatica' nel 2020. Bruno Mars ha vinto due Grammy per il suo progetto 'Silk Sonic' con Anderson Paak nel 2022, mentre la sua ultima pubblicazione da solista risale a quasi un decennio fa, nel 2016. "Bruno e io abbiamo un grande rispetto reciproco e stavamo parlando di collaborare", ha dichiarato la pop star in un comunicato stampa. "Stavo finendo il mio album a Malibu e una sera, dopo una lunga giornata, mi ha chiesto di andare nel suo studio per ascoltare qualcosa a cui stava lavorando. Era circa mezzanotte quando sono arrivata e sono rimasta a bocca aperta quando ho sentito quello che aveva iniziato a fare. Siamo rimasti svegli tutta la notte e abbiamo finito di scrivere e registrare la canzone. Il talento di Bruno va oltre ogni spiegazione. La sua musicalità e la sua visione sono di livello superiore. Non c'è nessuno come lui". Bruno Mars ha aggiunto: "Lavorare con Lady Gaga è stato un onore. È un'icona e rende questa canzone magica. Non vedo l'ora che tutti la sentano". 'Die With a Smile' è co-prodotto dalla coppia insieme a D'Mile e Andrew Watt. Il video è diretto da Daniel Ramos e Bruno Mars. Lady Gaga sarà poi al fianco di Joaquin Phoenix nel prossimo 'Joker: Folie À Deux', che la vedrà cantare, anche se di recente ha dichiarato che sarà "diverso da qualsiasi cosa io abbia fatto prima". Lady Gaga sarà alla prossima Mostra del Cinema di Venezia a presentare il film diretto da Todd Phillips. Nel corso degli anni Lady Gaga ha conquistato le classifiche scrivendo nuove pagine della musica pop. Da 'Love Game' a 'Rain on Me' con Ariana Grande, da 'Alejandro', 'Born This Way', 'Applause' a 'Perfect Illusion' e 'Stupid Love'. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)