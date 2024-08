Incendio a Roma Ovest, fumo e cenere fino al centro a causa del forte vento

(Adnkronos) – Fumo e cenere generati dal vasto incendio divampato in via Monte Carnevale hanno raggiunto il centro di Roma a causa del vento. Dalle ore 12.15 sul posto, in zona Muratella, sono intervenuti i vigili del fuoco che al momento sono ancora al lavoro, insieme alle pattuglie del XII Gruppo della Polizia Locale Monteverde. In fiamme sterpaglie, ma al momento non si registrano danni a cose o persone. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)