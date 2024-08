Harris sceglie il vice: chi è Walz, governatore del Minnesota

(Adnkronos) –

Kamala Harris ha deciso: come compagno di corsa ha scelto – secondo fonti che attendono di essere confermate ufficialmente – Tim Walz, 60 anni, governatore del Minnesota dal 2019, confermato nel suo incarico nel 2022. Rispetto ad altri candidati che Harris ha preso in considerazione come potenziali compagni di corsa, Walz è meno conosciuto ed è stato meno sottoposto ad esami e critiche sulla scena nazionale. Walz è sposato e ha due figli. Governatore al secondo mandato e presidente dell'Associazione dei governatori democratici, Walz non proviene da uno Stato tradizionalmente in bilico: il Minnesota ha sostenuto un candidato repubblicano alla presidenza solo una volta dal 1960. Ma le sue credenziali, quelle di un veterano che in passato ha rappresentato al Congresso una zona rurale del Minnesota di orientamento repubblicano, potrebbero aiutare Harris ad attrarre gli elettori bianchi della classe operaia che si sono allontanati dai democratici e hanno contribuito ad alimentare l'ascesa politica di Donald Trump. Laureato in scienze politiche al Chadron State College, nel 2001 ha ottenuto un master all'Università Statale del Minnesota. Dopo gli studi, nel 1981, Walz si è arruolato nell'Army National Guard e ha prestato servizio per ventiquattro anni, durante i quali ha preso parte ad alcune operazioni importanti. Si congederà con il grado di sergente maggiore. Candidatosi nel 2006 alla Camera dei Rappresentanti contro il deputato repubblicano Gil Gutknecht, Walz riesce a sconfiggere l'avversario e il 3 gennaio 2007 assume le proprie funzioni di rappresentante, per poi essere sempre riconfermato nelle elezioni generali del 2008, 2010, 2012, 2014 e 2016. Nell'ultima settimana ha lanciato una serie di memorabili frecciate contro i repubblicani, anche se il suo contributo più significativo è stata la determinazione a etichettare il GOP, e in particolare il suo ticket presidenziale composto dall'ex presidente Donald Trump e dal senatore dell'Ohio JD Vance, come "tipi strani". Walz ha ora il compito urgente di presentarsi al Paese a circa tre mesi dall'elezione. Tra i test politici che lo attendono anche un potenziale dibattito contro il senatore JD Vance (R-Ohio), che Trump ha scelto come suo compagno di corsa a luglio. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)