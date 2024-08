Harris contro Trump tra sfide e insulti, lo scontro si accende sul dibattito tv

(Adnkronos) – Donald Trump? "Sta scappando spaventato e sta cercando di tirarsi indietro". Kamala Harris? "Non ha la capacità mentale per fare un vero dibattito contro di me". A tre mesi dalle elezioni presidenziali Usa, lo scontro tra la dem e il tycoon si accende sul faccia a faccia in tv. A scatenare un botta e risposta al vetriolo – condito da pesanti insulti lanciati dal candidato repubblicano all'indirizzo della sfidante – sono in particolare data e luogo del confronto. Ad accendere la miccia è Trump. Nella giornata di ieri, l'ex presidente aveva infatti annunciato di aver accettato la proposta di Fox News per un duello tv in Pennsylvania, rigorosamente "in un'arena piena di spettatori": "Mi sono accordato con FoxNews per un dibattito con Kamala Harris mercoledì 4 settembre", ha scritto infattiil tycoon sulla sua piattaforma social Truth. "Il dibattito era stato precedentemente programmato contro 'Sleepy Joe Biden' sulla Abc, ma è stato revocato in quanto Biden non è più un contendente e io sono in causa contro la rete Abc e George Slopadopoulos, con conseguente conflitto di interessi", la spiegazione di Trump. Accordo accettato di buon grado da Harris? Nemmeno per sogno, ovviamente. E a spiegare le ragioni dem ci ha pensato la campagna della candidata alla presidenza Usa, che ha respinto fermamente la proposta. Secondo il direttore della comunicazione della campagna Michael Tyler, infatti,il dibattito tra i due candidati dovrà tenersi il 10 settembre su Abc, come del resto già previsto prima del ritiro del presidente Joe Biden. "Donald Trump sta scappando spaventato e sta cercando di tirarsi indietro dal dibattito a cui aveva già acconsentito. Sta correndo dritto verso la Fox News per farsi salvare", ha dichiarato Tyler in una nota dopo l'annuncio dell'accordo dell'ex presidente con la rete conservatrice 'amica'. "Deve smetterla di fare giochetti e presentarsi al dibattito a cui si è già impegnato il 10 settembre", ha aggiunto. Poi, su X, il breve ma incisivo commento di Kamala Harris: "È interessante – scrive la vice di Biden – come 'in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo' diventi 'un momento specifico, uno spazio sicuro specifico'. Sarò lì il 10 settembre, come aveva concordato. Spero di vederlo", la chiosa. Pronta la controreplica con insulti di Trump, che non molla ma anzi rilancia la data del 4 settembre attaccando Harris in una serie di pesantissimi post. "Kamala Harris non ha la capacità mentale per fare un vero dibattito contro di me, programmato per il 4 settembre in Pennsylvania", ha tuonato l'ex presidente, spiegando che o il dibattito si terrà il 4 settembre su Fox News o non ci sarà affatto. "È riconosciuta come la peggior vice presidente della storia, il che funziona molto bene con il peggior presidente, il corrotto Joe Biden", ha continuato attaccando e sostenendo che la "pazza" candidata democratica è "una persona con un quoziente intellettivo basso che non può competere con i leader di altri Paesi. Gli Usa non hanno più alcuna possibilità di grandezza con questi intellettuali di basso livello al comando! Non vuole nemmeno dibattere con me il 4 settembre. Come Sleepy Joe prima di lei, non riesce a mettere insieme due frasi!!!", l'accusa del tycoon alla sfidante. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)