Elezioni Usa, è ufficiale: Kamala Harris è la candidata Dem. Lei: “Un onore”

(Adnkronos) – E' ufficiale: sarà Kamala Harris a sfidare Donald Trump alle elezioni presidenziali Usa di novembre. La vice presidente degli Stati Uniti ha ottenuto voti dei delegati a sufficienza per diventare ufficialmente la candidata del Partito Democratica. Lo ha annunciato il presidente del Democratic National Committee, Jaime Harrison, secondo quanto riporta la Cnn. L'annuncio è arrivato durante un evento online con i sostenitori del partito. I delegati hanno iniziato a esprimere il loro voto in formato virtuale ieri nell'ambito di un processo che continuerà fino a lunedì. "Sono onorata di essere la candidata democratica alla presidenza degli Stati Uniti. Accetterò ufficialmente la nomination la prossima settimana", ha scritto su X Harris, che aggiunge: "Questa campagna è fatta di persone che si uniscono, mosse dall'amore per il Paese". E nella nella roll call virtuale, secondo le dichiarazioni rilanciate dalla Cnn, ha chiarito: "Accetterò ufficialmente la nomination la prossima settimana, una volta concluso il periodo di voto virtuale. Ma sono già felice di sapere – ha affermato – che abbiamo delegati a sufficienza per assicurarci la nomination e, a fine mese, ci riuniremo a Chicago, uniti come un unico partito, dove avremo occasione di celebrare insieme questo momento storico". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)