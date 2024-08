Dovbyk a Roma, aereo oggi a Ciampino: caccia al volo su Flightradar

(Adnkronos) – Artem Dovbyk arriva a Roma e tra i tifosi giallorossi parte la 'febbre Ciampino'. Il 27enne attaccante ucraino, che la Roma acquista dal Girona, è atteso stamattina nella capitale e online – su Flightradar- parte la 'caccia' al jet privato dei Friedkin, proprietari del club. Su X, si diffonde la notizia dell'arrivo dell'aereo previsto poco prima di mezzogiorno all'aeroporto di Ciampino. Ed è diluvio di post, con ironici riferimenti alla trionfale accoglienza riservata un anno fa a Romelu Lukaku. Il centravanti belga fu salutato da migliaia di tifosi che invasero lo scalo e in particolare il parcheggio, con conseguenze nefaste per molte auto parcheggiate e usate come pedane. Ecco quindi che l'arrivo di Dovbyk fa scattare l'allarme su X: "Spostate le macchine". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)