Dimentica pc su taxi a Roma, tassista chiede il riscatto

(Adnkronos) – Ha dimenticato su un taxi a Roma il suo computer con hard disk portatile in cui c’erano le foto del reportage che aveva appena compiuto all’estero e quando è riuscita a ritrovare il tassista, l’uomo le ha chiesto 200 euro per riavere tutto. E’ successo alla fotografa e videoreporter Claudia Vanacore che però si è rivolta subito ai carabinieri per denunciare l’accaduto. La donna, di passaggio nella Capitale tra il 28 e il 29 luglio scorsi, aveva preso un taxi dalla stazione Termini a San Lorenzo e quando è scesa ha dimenticato computer e memoria esterna. Non sapendo come ricontattare il tassista, Vanacore è tornata alla stazione dove ha riconosciuto l’uomo che dopo una breve discussione però le ha chiesto 200 euro per riconsegnarle i dispositivi. La fotoreporter ha dunque fissato un appuntamento con il tassista ma subito dopo ha contattato i carabinieri di Trastevere che si sono appostati sul luogo prestabilito per l’incontro. Al momento dello scambio i militari dell’Arma sono intervenuti bloccando il tassista, che è stato denunciato e la cui posizione è ora al vaglio della magistratura. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)