Cremona, anziano travolto e ucciso dal trattore guidato dal figlio

(Adnkronos) – Un uomo di 76 anni è stato travolto e ucciso dal trattore guidato dal figlio. E' successo questa mattina in una cascina a Motta Baluffi, nel cremonese. L'uomo, che stava lavorando nei campi, si sarebbe forse chinato nel momento in cui il figlio, alla guida del mezzo agricolo, stava effettuando una manovra in retromarcia. Inutili i soccorsi. Sul posto l'Ats medicina del lavoro, impegnata nel ricostruire la dinamica dell'incidente, e i carabinieri. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)