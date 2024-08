Clubs Rush, Clubhouse e le strutture del club nel terzo Deep Dive di EA SPORTS FC 25 – Il video

(Adnkronos) – Oggi, EA SPORTS ha presentato il terzo Deep Dive di EA SPORTS FC 25, dedicato alle funzionalità dei Clubs. Questo nuovo approfondimento introduce diverse novità che promettono di rivoluzionare l'esperienza di gioco del più famoso gioco di calcio. Clubs Rush offre un'esperienza di gioco online con sfide 5v5. I giocatori possono formare squadre con amici o unirsi ad altri giocatori del loro stesso livello di abilità. Ogni vittoria guadagna un Victory Point per il club, aumentando il rank Rush e avvicinando la squadra a ricompense stagionali entusiasmanti. Il Clubhouse è il nuovo hub per l'interazione sociale e le personalizzazioni all'interno dei Clubs. Questo spazio è il luogo ideale per il team, dove viene mostrata l'identità del Club insieme ai compagni di squadra, che appariranno nella sala spogliatoio quando si uniranno alla modalità. Di seguito il terzo Deep Dive

La crescita del club e lo sblocco di budget più elevati per le strutture avvengono attraverso il sistema di reputazione del club. Questo budget può essere allocato per migliorare diverse strutture come la sala pesi, nuovi PlayStyles o addirittura un allenatore di tiro. Come spiegano gli sviluppatori, perdere partite diminuisce il numero di possibilità di rimanere nella divisione di appartenenza. Una volta esaurite tutte, il club parteciperà a una Relegation Battle, una partita singola che determinerà se il club riuscirà a evitare la retrocessione o sarà relegato a una divisione inferiore. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)