Centro Italia nel mirino del caldo afoso, oggi 8 città da bollino rosso

(Adnkronos) – Ancora otto città da bollino rosso per caldo afoso nella giornata di oggi, domenica 4 agosto. Nel primo weekend del mese, nonostante l'arrivo di temporali e il ritorno a temperature più basse in alcuni dei 27 capoluoghi monitorati dal bollettino del ministero della Salute – compresa Milano -, la morsa dell'anticiclone Caronte non accenna quindi a diminuire nel Centro Italia, dove l'aria è ormai irrespirabile per afa e umidità soffocanti. Come già era stato ieri, anche oggi sono 8 le città da bollino rosso – con allerta di livello 3, cioè massima – segnalate nel bollettino del ministero. Si tratta di Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma e Viterbo. Nessun bollino arancione, ma sono 15 i bollini gialli (Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Catania, Civitavecchia, Genova, Messina, Napoli, Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Trieste e Venezia) e 4 i verdi assegnati a Cagliari, Milano, Torino e Verona. Il caldo afoso, spiegano intanto gli esperti, resisterà fino a Ferragosto. Le alte temperature e l'afa dovrebbero condizionare il meteo in Italia – da Milano a Roma, da Napoli a Palermo – per circa 15 giorni. L'anticiclone africano insomma non verrà scalfito dalla pioggia che farà capolino non solo al Nord: troppo poco per una reale tregua, il caldo tornerà rapidamente a dettare legge. E questa prima domenica di agosto, tra l'altro, vedrà subito un ulteriore rinforzo dell'anticiclone africano Caronte: nessuna speranza di avere una lunga tregua dal caldo eccezionale, canicola senza fine che insiste su gran parte dell'Italia dalla prima decade di luglio. Oggi il termometro segnerà nuovamente 37°C anche a Terni, 36°C a Firenze, 35°C a Ferrara, Napoli e Roma. La prossima settimana vedrà un ulteriore graduale aumento delle temperature: si tratterà di un'escalation di qualche grado, torneremo a sfiorare i 38-39°C anche al Centro-Nord, ma aumenteranno soprattutto l'umidità e le temperature minime, di conseguenza l'afa. Per trovare un po' di sollievo, bisognerà affidarsi alle mappe meteorologiche a lunga scadenza: una leggerissima flessione delle temperature potrebbe arrivare al Nord subito dopo Ferragosto, per quanto riguarda il Centro-Sud sembra che dal 17-18 agosto la morsa di Caronte potrebbe allentare la presa, ma ovviamente è una tendenza da confermare; le previsioni oltre 7-8 giorni, anche in regime anticiclonico, diminuiscono via via di attendibilità. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)