Caldo torrido da Bolzano a Palermo: oggi e domani bollino rosso in 22 città

Ferragosto all'insegna del caldo rovente in tutta Italia. Sia oggi, mercoledì 14 agosto, che domani, giovedì 15, saranno 22 su 27 le città da bollino rosso, ovvero livello di allerta 3 che indica condizioni di emergenza (ondata di calore in questo caso) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio. Fuori dall'allerta 3, ma con bollino giallo (allerta di livello 1), solo Catania, Civitavecchia, Messina, Pescara e Reggio Calabria. Già da oggi, quindi, le temperature raggiungeranno picchi di 39°C al Sud, 38° a Ferrara e Forlì (le diaboliche F dell’Emilia Romagna, F come ‘Forno=caldo’), mentre Firenze si ‘fermerà’ a 37°C. Dopo Ferragosto arriverà invece un mini-break: dalla Francia aria più fresca in quota inizierà a dilagare verso il Mediterraneo dal Golfo del Leone. In pratica, da nord-ovest, una massa d’aria meno rovente entrerà nel cuore di Caronte, portando un aumento dell’instabilità e una diminuzione della canicola. Sarà però una pausa molto breve dal caldo afoso, con solo qualche breve ed isolato rovescio, qualche nuvola in più specie ad ovest e un calo termico di pochi gradi. Nel corso del weekend, poi, questa massa d’aria francese potrebbe favorire massime intorno ai 34°C e non più intorno ai 40°C, il tutto accompagnato da frequenti temporali specie tra domenica e lunedì prossimo. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, però chiarisce che il calo sarà minimo: la diminuzione delle temperature sarà al più di 2-3°C. Certo, passeremo da 39 a 36°C con meno afa e meno notti tropicali, per sconfiggere Caronte, però, servirà qualcosa di più di questo mini-break: dobbiamo aspettare conferme per un cambiamento più importante non ancora previsto dai modelli. Caronte perderà un set al tie-break, ma la partita del caldo africano, forse, sarà ancora molto lunga. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)