Caldo infernale fino a 44° con Caronte: ‘febbre’ a 38 per Milano, allarme grandine sul Triveneto

(Adnkronos) – Temperature infernali nelle prossime ore con Caronte che fa salire ulteriormente il termometro con picchi fino a 44 gradi. ‘Febbre’ a 38 anche per Milano mentre sul Triveneto sono in arrivo forti temporali e grandinate. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito iLMeteo.it, conferma che si prevedono 43-44°C nelle zone interne della Sardegna, 40°C ad Oristano, 39°C a Ferrara, Foggia, Forlì, Nuoro e Terni; 38 gradi saranno raggiunti ad Ascoli Piceno, Bologna, Chieti, Fermo, Milano e Macerata mentre i 37°C saranno diffusi e ‘normali’ come se fossero 30 o 32°! Un caldo eccezionale al Centro-Sud (e su Emilia Romagna e Lombardia) in aperto contrasto con i temporali anche forti in arrivo sul Triveneto montuoso ma in discesa anche sulle pianure venete e friulane (marginalmente sulla Lombardia orientale). Dal tardo pomeriggio i fenomeni potranno risultare intensi e accompagnati da grandine di medie dimensioni e colpi di vento. Prudenza! Questa situazione persisterà anche venerdì 2 agosto: le temperature continueranno ad essere folli con Siracusa a 41°C, Catania e Foggia a 39°C e quasi tutto il Sud con le zone interne di pianura a 38°C; in Sardegna vivremo ancora la nuova normalità con 43-44°C nelle zone lontane dal mare: ormai è una ‘febbre’ senza controllo! E anche i temporali saranno ancora prepotenti al Nord: si prevedono rovesci intensi specie sulle Alpi, ma in locale discesa verso le pianure adiacenti. La traiettoria di questa nuova passata temporalesca deve essere ben definita dai modelli. Quel che è certo è che anche il Centro vivrà i primi momenti temporaleschi dopo una calma piatta durata circa 10 giorni: nella notte e al primo mattino di sabato 3 agosto sono previsti rovesci e colpi di vento sull’Alto Adriatico con coinvolgimento successivo di tutte le regioni centrali e di parte del Nord-Est più interno: in pratica ritroveremo dei rovesci a macchia di leopardo dalla costa romagnola fino al Lazio, a mitigare un’afa opprimente che attanaglia da giorni tutti questi settori. Dopo questi temporali il quadro termo-igrometrico (temperatura e umidità) sarà meno folle, ci sarà una leggera discesa dei picchi di caldo, seppur temporanea. Infatti, già da lunedì 5 agosto, una nuova fiammata nordafricana guadagnerà terreno verso tutta l’Italia. Il caldo di Caronte non è finito, ma attenzione ai forti temporali al Centro-Nord! NEL DETTAGLIO

Giovedì 1. Al Nord: temporali dalle Alpi centro-orientali fin verso le pianure. Al Centro: sole e punte di 38°C (43° in Sardegna). Al Sud: tanto sole e tanto caldo oltre i 40°C.

Venerdì 2. Al Nord: temporali sparsi, specie sul Triveneto e poi in Emilia. Al Centro: sole e punte di 37-39°C. Al Sud: tanto sole e tanto caldo.

Sabato 3. Al Nord: rovesci sparsi sui monti del Triveneto e locali pure in Emilia. Al Centro: sole e rovesci sparsi, lieve calo termico. Al Sud: veloci piogge sui rilievi.

Tendenza: nuova fiammata africana con l'inizio della nuova settimana, caldo per altri 10 giorni.