Barbecue di Ferragosto, grigliata protagonista 15 agosto: meglio carne o pesce?

(Adnkronos) – Birra e salsicce, un must di Ferragosto che non è tale senza grigliata. "Tuttavia, alla carne rossa e alle salsicce cotte alla brace è preferibile un barbecue più salutare a base di verdure e pesce". Così all’Adnkronos Salute Antonio Rebuzzi, docente di Cardiologia all'università Cattolica di Roma. Le salsicce "possono essere indigeste – prosegue Rebuzzi – mentre la carne rossa dà problemi cardiaci visto che aumenta il colesterolo cattivo (Ldl). Se è possibile, a Ferragosto meglio un pranzo a base di orate e spigole con verdure grigliate".

Attenzione anche "all’abuso di alcol che, oltre inibire il funzionamento del sistema nervoso centrale, rallentando le funzioni cognitive e motorie, in quanto aritmogeno favorisce le aritmie – sottolinea il cardiologo – quindi è opportuno moderarne il consumo".

Anche l’ora della grigliata è importante: "Con queste temperature torride bisogna evitare il barbecue all’orario del pranzo – fa notare Rebuzzi – e posticiparlo la sera. Inoltre, è fondamentale fare attenzione al fuoco troppo caldo che brucia le pietanze". Il calore eccessivo rischia di impoverire gli ortaggi e le verdure di betacarotene, acido folico e vitamina C e di ridurre la presenza di alcune vitamine del complesso B nella carne e nel pesce. "Inoltre, fa male a stomaco e cuore oltre ad agevolare la formazione di sostanze dagli effetti potenzialmente cancerogeni e tossici" conclude. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)