Avatar Fire and Ash, il terzo capitolo ha una data di uscita al cinema

(Adnkronos) – Il mondo di Pandora tornerà sul grande schermo il 19 dicembre 2025 con il nuovo capitolo della saga di Avatar, intitolato "Avatar: Fire and Ash". L'annuncio è stato fatto durante l'ultimo D23 Expo, dove il regista James Cameron, insieme agli attori principali Zoe Saldana e Sam Worthington, ha rivelato nuovi dettagli sul film. Disney ha svelato un nuovo titolo e una locandina promozionale che suggeriscono come il prossimo film sarà incentrato su una Pandora avvolta dalle fiamme. Oltre a ciò, è stato mostrato un concept art dei cosiddetti "Ash People", una nuova tribù Na'vi che vive in prossimità dei vulcani e rappresenta il lato più oscuro e distruttivo degli abitanti del pianeta. Nonostante Cameron sia ancora al timone per "Fire and Ash", il regista ha lasciato intendere che potrebbe non dirigere i successivi due capitoli della saga. Sebbene Disney non abbia ancora rilasciato alcuna immagine del film, Cameron ha stuzzicato l’interesse del pubblico affermando che, anche se la pellicola potrebbe non essere ciò che gli spettatori si aspettano, sarà sicuramente qualcosa che desidereranno vedere. L'attesa per il prossimo capitolo di Avatar è già alle stelle, e i fan di tutto il mondo attendono con impazienza di scoprire come si evolveranno le vicende su Pandora in questo nuovo e attesissimo episodio. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)