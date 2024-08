Atp Montreal, Sinner ko ai quarti con Rublev: il russo sfiderà Arnaldi

(Adnkronos) – Il campione in carica Jannik Sinner esce di scena ai quarti di finale del torneo Atp Masters 1000 di Montreal (cemento, montepremi 6.795.555 dollari). Il 22enne altoatesino, numero 1 del mondo e prima testa di serie, cede al 26enne russo Andrey Rublev, con il punteggio di 6-3, 1-6, 6-2 in un'ora e 48 minuti. Sinner può consolarsi con la matematica qualificazione alle Atp Finals di Torino, raggiunta con 3 mesi d'anticipo.

Rublev in semifinale sfiderà Matteo Arnaldi. Il sanremese si ha infatti battuto Kei Nishikori 6-4, 7-5 all'alba italiana, approdando per la prima volta in carriera alla semifinale di un Masters 1000. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)