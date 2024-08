Atp Masters, Sinner al secondo turno

(Adnkronos) – Inizia bene il torneo di Jannik Sinner in Canada. L'azzurro, numero 1 del mondo, ha superato nel secondo turno dle torneo Atp di Montreal il croato Borna Coric 6-2, 6-4 in un'ora e 36 minuti. Agli ottavi Sinner affronterà il vincente della sfida tra Lorenzo Sonego e il cileno Alejandro Tabilo. Escono di scena Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas. Il russo, numero 5 del mondo e terza testa di serie, cede allo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, numero 42 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 1-6, 6-2 dopo un'ora e 55 minuti. Esce anche il greco Stefanos Tsitsipas, numero 11 del mondo e 8 del seeding, battuto dal giapponese Kei Nishikori, numero 576 Atp ma ex numero 4, con un doppio 6-4 in un'ora e 18 minuti. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)