Usa e Canada intercettano bombardieri russi e cinesi vicino all’Alaska

(Adnkronos) – Il Norad, il Comando di difesa aerospaziale del Nord America, ha intercettato due bombardieri russi e due bombardieri cinesi vicino all'Alaska. E' la prima volta che bombardieri russi e cinesi vengono intercettati mentre operano insieme, ha dichiarato un funzionario della Difesa americana alla Cnn. Come si legge in una nota diffusa dal Norad, i bombardieri sono rimasti nello spazio aereo internazionale nella zona di identificazione della difesa aerea dell'Alaska (Adiz) e "non sono stati considerati una minaccia". Gli Stati Uniti e il Canada, che compongono il Norad, hanno spiegato di aver intercettato i bombardieri russi TU-95 Bear e cinesi H-6. Gli aerei non sono entrati nello spazio aereo degli Stati Uniti o del Canada, ha affermato il Norad. E' anche la prima volta che i bombardieri H-6, derivati ​​dai vecchi bombardieri sovietici, entrano nella Adiz dell'Alaska, ha spiegato un funzionario della difesa. L'intercettazione è stata effettuata da caccia F-16 e F-35 statunitensi, e da caccia CF-18 canadesi, secondo il funzionario della difesa.

I voli russi nell'Adiz dell'Alaska non sono rari. A maggio, ad esempio, la Russia ha fatto volare quattro aerei vicino all'Alaska e allora il Norad aveva detto che "si verifica regolarmente". La novità è invece la presenza di aerei cinesi. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)