Traffico bloccato sull’autostrada Palermo-Catania a causa di un incendio

A causa di un incendio il traffico è stato temporaneamente bloccato sull’autostrada A19 Palermo- Catania in un tratto tra il km 123 e il km 129, in provincia di Enna. Sul posto i mezzi dei vigili del fuoco e le forze dell’ordine e le squadre Anas. Strada chiusa con uscite obbligatorie istituite a Mulinello in direzione Palermo e Caltanissetta in direzione Catania. Il traffico e’ deviato sul percorso alternativo costituito dalle statali 626, 117 Bis e 192.