Furto la scorsa notte a Torretta (Palermo) in un terreno confiscato alla mafia. I ladri indisturbati hanno rubato la recinzione in metallo affidato ad un’associazione di Scout. E’ successo in contrada Iata. Sono stati portati via i paletti in metallo e tutta la rete che delimitava il terreno. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Carini.