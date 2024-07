(Adnkronos) – Terremoto oggi in Calabria. Una scossa di magnitudo 3.5 è stata registrata oggi a 4 km ad ovest di Dasà, comune in provincia di Vibo Valentia. Il terremoto è stato localizzato ad una profondità di 17,8 km come rende noto l'Ingv. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)