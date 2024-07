Sicilia. Ok a ordine del giorno M5S all’Ars: finanziamenti in via prioritaria ad imprese che investono sulla sicurezza dei lavoratori

Finanziamenti e contributi in via prioritaria alle aziende che investono sulla sicurezza sul lavoro. È questo, in soldoni, il cuore dell’ordine del giorno del M5S (prima firmataria Roberta Schillaci approvato mercoledì scorso all’Ars che impegna il governo “a porre in essere ogni iniziativa utile ad individuare come parametro preferenziale nell’erogazione di finanziamenti o contributi alle imprese, l’avere investito in materia di salute e sicurezza dei lavoratori”.

“Secondo l’Inail- dice la deputata – tra il 2019 e il 2023 in Sicilia sono stati 406 i morti sul lavoro, uno ogni quattro giorni, una strage silenziosa e inaccettabile che deve essere fermata con ogni mezzo possibile. Oltre a potenziare i controlli, occorre pertanto adottare misure che incentivino le aziende a investire in sicurezza sul lavoro, ad esempio prevedendo che le agevolazioni per le imprese siciliane a valere sul Fondo Sicilia siano concesse alle aziende virtuose che mostrano una particolare sensibilità al tema della tutela dei lavoratori”.