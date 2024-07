Sesso senza protezione, lo psicologo: “Ragazzi cercano emozioni forti, ‘sexy roulette’ ne è conferma”

(Adnkronos) – "I giovani usano sempre meno il profilattico e le malattie sessualmente trasmissibili aumentano vertiginosamente. Questo non è solo il risultato di un'educazione sessuale carente, ma anche di un preoccupante disprezzo per il proprio corpo. I ragazzi sembrano cercare emozioni forti e pericolose, come la 'sexy roulette' che circola su Telegram e WhatsApp, per sentirsi vivi". Così lo psicoterapeuta e docente universitario Giuseppe Lavenia, esperto del mondo giovanile, commentando l'inchiesta dell'Adnkronos che rivela le abitudini dei ragazzi sull'uso del profilattico. "Questo comportamento è sintomatico di un profondo disagio – dice – Si percepisce una ricerca disperata di sensazioni estreme, un tentativo di colmare un vuoto interiore e di dare un senso alla propria esistenza. La società ha fallito nel trasmettere l'importanza del rispetto per sé stessi e per gli altri". "È urgente intervenire con un'educazione alla sessualità e all'affettività che inizi fin dalla scuola dell'infanzia – è l'invito dello psicoterapeuta, presidente dell'Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche, Gap e Cyberbullismo – I giovani devono comprendere che il loro corpo è prezioso e merita rispetto. Solo così possiamo sperare di invertire questa tendenza autodistruttiva e promuovere una sessualità sana e consapevole. La protezione e la prevenzione non sono solo parole: sono fondamentali per una vita sessuale sicura e soddisfacente". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)