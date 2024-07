Sainz alla Williams dal 2025, spagnolo firma con nuovo team dopo Ferrari

(Adnkronos) – Carlos Sainz correrà con la Williams dal Mondiale 2025 di Formula 1 dopo l'addio alla Ferrari. Il pilota spagnolo lascerà il Cavallino alla fine della stagione 2024 per lasciare il volante a Lewis Hamilton, destinato a far coppia con Charles Leclerc a Maranello. Sainz si lega alla Williams con un contratto biennale che prevede l'opzione per il prolungamento. Nel circus il 29enne spagnolo ha ottenuto tre vittorie, 23 podi, oltre 1.100 punti in carriera, attualmente è quinto nel campionato piloti. Dopo essere diventato l'unico pilota non Red Bull Racing a ottenere una vittoria in gara nel 2023, Sainz ha recentemente ottenuto la vittoria al Gran Premio d'Australia di quest'anno, appena dieci giorni dopo l'intervento chirurgico per appendicite, e ha ottenuto finora altri quattro podi in questa stagione. Alla Williams, Sainz correrà al fianco di Alex Albon, lo spagnolo continuerà a correre utilizzando il numero 55. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)