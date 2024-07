Poste: l’Assistente Digitale da cinque anni al servizio dei Clienti

(Adnkronos) – In collaborazione con TgPoste.it Compie cinque l’Assistente Digitale del servizio clienti di Poste Italiane. Poste, introdotto nel 2019 al fianco degli operatori umani per garantire una costante assistenza, grazie all’ausilio dell'intelligenza artificiale, ha contribuito a far evolvere e innovare l’assistenza clienti del Gruppo Poste Italiane, gestendo una mole sempre più crescente di richieste da parte dei clienti, tramite diversi canali di contatto, dal telefono al web e alle app. Nel corso di questi anni è stato abilitato progressivamente a rispondere a richieste relative ad una gamma sempre più estesa di servizi aziendali, da quelli finanziari alla telefonia, dalla logistica al settore assicurativo, fino ai più recenti servizi per l’energia. L’uso dell’intelligenza artificiale nel servizio clienti e la sempre maggiore professionalità degli operatori umani, ha reso l’esperienza del cliente più rapida, efficiente e di qualità. Dalla sua attivazione, l’Assistente Digitale, ha intercettato circa 80 milioni richieste, di cui una quota significativa gestita in modo autonomo. E’ stato di particolare supporto durante la pandemia, indirizzando al meglio i servizi nell’ufficio postale per evitare assembramenti. Ha sviluppato la capacità di gestire in modo proattivo, previo consenso esplicito, alcune richieste dei clienti anticipando le esigenze e risolvendo i casi più semplici in tempi rapidi. Inoltre, grazie alle continue interazioni con cittadini e imprese, è diventato uno strumento utile, soprattutto per le fasce di popolazione meno digitalizzate, per familiarizzare con l’intelligenza artificiale, che ha e avrà un ruolo sempre più esteso nella vita quotidiana di tutti. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)