Parigi 2024, Peaty positivo al Covid dopo l’argento nei 100 rana

(Adnkronos) – Il britannico Adam Peaty, argento ieri nella finale dei 100 rana vinta dall'azzurro Nicolò Martinenghi, è risultato positivo al Covid. Ieri Peaty aveva dichiarato di essere stato leggermente male e di aver "avuto un po' di fastidio alla gola". In una nota il team britannico ha affermato che le condizioni del 29enne sono peggiorate durante la notte e che ora è risultato positivo al Coronavirus. Peaty avrebbe dovuto far parte delle staffette britanniche con un possibile ritorno in vasca già venerdì. "Speriamo possa tornare in gara. Come in ogni caso di malattia, la situazione viene gestita in modo appropriato, adottando tutte le precauzioni usuali per mantenere in salute l'intera delegazione", si legge in una nota del team britannico. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)