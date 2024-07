Parigi 2024, Jacobs: “Tanta pressione che ho trasformato in energia” – Video

(Adnkronos) – "Tre anni fa arrivavo da outsider ed ero alla mia prima Olimpiade, oggi ci arrivo da campione olimpico e questo mi dà tanta autostima. Penso che come l'ho fatto una volta posso farlo di nuovo". Così Marcell Jacobs, oro olimpico di Tokyo, campione olimpico in carica dei 100 metri a Tokyo 2020, in conferenza stampa a Casa Italia in vista del debutto ai Giochi di Parigi 2024. "La pressione c'è – ha aggiunto – perché io per primo mi aspetto tanto da queste Olimpiadi. Ma l'obiettivo di questo ultimo mese è stato trasformare la pressione in energia". “Finita la scorsa stagione gli obiettivi erano rimanere in salute, vincere un europeo e vincere un’Olimpiade, tocco ferro, per ora sono in salute, mi sono allenato come volevo, senza interruzioni e problemi che mi hanno portato a perdere tempo, abbiamo lavorato bene. Sono sereno, ho voglia di scendere in pista e divertirmi. Sarà tosta, la semifinale sarà il gradino più difficile ma poi in finale può vincere chiunque, vincerà chi sbaglia di meno", ha detto ancora Jacobs. "Sono passati 3 anni, sembra l'altro ieri, sono volati, ma sono successe tantissime cose. Siamo qui, siamo a Parigi, un obiettivo prefissato dall'inizio dell'anno. Sono arrivato ieri, non ho ancora vissuto il Villaggio ma sento delle vibrazioni positive. Oggi mi sono allenato, ho annusato i miei avversari, ma ora mi sto godendo questo primo approccio al Villaggio Olimpico", ha spiegato il velocista azzurro. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)