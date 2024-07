Parigi 2024, Durant trascina Usa: Serbia battuta

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti battono la Serbia per 110-84 all'esordio nel torneo di basket delle Olimpiadi di Parigi 2024. Nella sfida valida per il Gruppo C, gli Usa si impongono grazie ai 23 punti di Kevin Durant praticamente perfetto (8 su 9 al tiro, 5 su 5 da 3) e ai 21 punti di LeBron James. Gli Stati Uniti, prendono il largo definitivamente nel terzo periodo con un parziale di 26-16 e nella quarta frazione amministrano il vantaggio. La Serbia, a cui non bastano i 20 punti di Nikola Jokic, rimane in scia fino all'intervallo (58-49) ma poi non riesce ad arginare la profondità del roster americano. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)