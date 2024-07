Palermo. Teatro Agricantus: successo per lo spettacolo “Pirandello. Questo, codesto e quello”, da martedì 16 luglio tre nuove repliche

Dopo il tutto esaurito si aggiungono tre nuove date per lo spettacolo “Pirandello. Questo, codesto e quello” la nuova produzione del Teatro Agricantus di Palermo che ha debuttato in prima nazionale lo scorso 5 luglio nei locali di via XX Settembre.

Martedì 16, mercoledì 17 e mercoledì 24 luglio alle ore 21 Sergio Vespertino, autore del testo insieme a Salvatore Ferlita, accompagnato dalle musiche originali eseguite dal vivo dal fisarmonicista Pierpaolo Petta, tornerà in scena sul palcoscenico del Teatro Agricantus: sulla scenografia di Mariano Brusca e Salvatore Scherma darà vita agli straordinari incontri di Luigi Pirandello, quelli che il Premio Nobel di Agrigento si dice avesse con i fantasmi di personaggi mai nati, ma secondo una nuova e desueta prospettiva.

Se un giorno, a recarsi dal grande scrittore, invece che sconosciuti fantasmi fossero i personaggi già noti delle sue novelle, delle commedie o dei romanzi? Quelli “famosi”, ormai di dominio pubblico, perché bene o male incontrati a scuola o nei teatri: se fossero, dunque, loro i questuanti?

Venuti fuori dalle pagine, sbucati dalle tavole di un palcoscenico, sospinti dal motore dell’insoddisfazione e stanchi della maschera finora indossata, adesso sono loro a chiedere all’autore conto e ragione, rinfacciandogli l’ignominia alla quale sono stati inchiodati, volendo a tutti i costi restituirgli la loro “croce”.

E mentre il clima si fa arroventato e la vertigine si impossessa di tutti quanti, personaggi e autore, i ruoli si ribaltano: è Pirandello stavolta a non poterne più, a volersi liberare dei legacci d’inchiostro e mentali che lo avvinghiano alle sue opere per mostrare, finalmente, il vero volto che gli appartiene, inusitato e sorprendente. Provando a immaginare, tracotanza delle tracotanze, una vita alternativa, uno spazio diverso, un altrove possibile non soltanto per le sue povere cavie, ma per se stesso. E quindi per tutti noi.

Lo spettacolo “Pirandello. Questo, codesto e quello” ad agosto sarà in tournée nel circuito di Teatri di Pietra (domenica 4 agosto Cattolica Eraclea; martedì 6 agosto San Cipirello; mercoledì 7 agosto Cefalà Diana; domenica 11 agosto Termini Imerese; sabato 24 agosto Marineo; mercoledì 28 agosto Caltanissetta).