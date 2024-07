Palermo. Sgomberata palazzina occupata abusivamente

Sgomberata una palazzina occupata abusivamente in via Pietro Nenni a Palermo. Sono intervenuti in massa gli agenti di polizia, i carabinieri, la guardia di finanza e i vigili del fuoco per fare uscire le persone che vivevano in quell’edificio. Le operazioni coordinate dalla prefettura si stanno ancora completando. E’ il secondo sgombero in poche settimane a Palermo. Il primo è stato all’inizio del mese all’ex convento in via Alloro.