I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio divampato in supermercato della catena “Decò” in corso Vittorio Emanuele a Villabate (Palermo). Le fiamme, secondo i tecnici dei pompieri sarebbe state innescate da un corto circuito, hanno provocato danni per le alte temperature e i fumi provocati dalla combustione. Sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Villabate.