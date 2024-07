Nissa, la società si potenzia anche fuori dal campo : Giovanni Russo è il Marketing Advisor del Club

Il Direttore Marketing Vincenzo Cancelleri, insieme a Lorenzo Giovannone, comunicano importanti e sostanziali novità nell’Area Marketing della Nissa FC.

“Innanzitutto, da quest’anno i nostri Partner avranno a disposizione un vero e proprio Ufficio Marketing per programmare e realizzare le attività, anche su misura, che siano propedeutiche allo sviluppo del proprio business. Noi non vogliamo che il sostegno alla Nissa sia visto soltanto come una semplice “sponsorizzazione”, siamo convinti che debba essere uno strumento in più per le aziende ed i liberi professionisti che ci sono vicini per potere incrementare realmente il loro business.

Per questo motivo abbiamo potenziato il nostro “organico” con l’inserimento di Giovanni Russo in qualità di Marketing Advisor del Club. Giovanni è un professionista nisseno doc che grazie all’esperienza maturata nei campi di Serie A e B di diversi Club nazionali di basket, volley e calcio, ed alle docenze in importanti master universitari sul Marketing dello Sport potrà fornirà un supporto strategico che sarà fondamentale per la nostra crescita e per quella dei nostri partner. Giovanni ha già collaborato per qualche mese con la Nissa del Presidente Arialdo Giammusso, conosce già l’ambiente e sarà più veloce il suo inserimento nel nostro team.

Per la stagione 2024/2025 il nostro piano Partnership prevede l’implementazione dei nuovi progetti Nissa Business Network, Nissa Card e Nissa Academy. Sono tutti strumenti mirati a creare nuove opportunità commerciali per i nostri Partner sia per le attività B2B che B2C, con un faro acceso sulle scuole di ogni ordine e grado e le Università.

Avremo modo di presentare bene ed in modo esaustivo i nuovi progetti, stiamo lavorando per mettere le basi per un grande progetto di Marketing che faccia da volano per ottenere i successi sportivi e sociali che merita il nostro territorio”.

Giovanni Russo, a margine della presentazione, ha rilasciato la sua dichiarazione:

“Ho accettato con grande entusiasmo e motivazione la proposta del Presidente Luca Giovannone e del Direttore Marketing Vincenzo Cancelleri. Il “fenomeno” Nissa non è certamente dettato dal caso e dalla fortuna ma è evidente che ha delle basi solide, frutto di un’attenta programmazione e di una visione lungimirante. Per questo motivo ritengo che lavorare sodo e con metodo anche nel Marketing potrà contribuire ad aumentare la risonanza che merita, non soltanto per i risultati sportivi ma anche per il sistema territorio in generale. Mi riferisco alle aziende locali e regionali, alle Istituzioni ed al mondo scolastico. Sono davvero fiero di potere contribuire alla crescita del progetto sportivo, economico e sociale della Nissa FC”.