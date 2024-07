Migranti. Tre nuovi sbarchi a Lampedusa, approdati in 156

Tre nuovi sbarchi di migranti a Lampedusa dove sono approdati in 156. A soccorrerli la guardia di finanza e la capitaneria con le motovedette. A bordo gruppi da 26 tunisini(fra cui una donna e due minori), 64 e 66 (4 minori) pakistani, bengalesi, siriani ed egiziani, partiti da Zawya, in Libia. Sono stati portati all’hotspot dove ci sono al momento 249 ospiti. In 65, su disposizione della prefettura, sono stati imbarcati sul traghetto Paolo Veronese che arrivera’ in serata a Porto Empedocle.