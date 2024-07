La palermitana Alice Alagna vince la 3^ edizione de Ivisionatici Music Festival a Roma

Presso Parco Appio, a Roma, si è tenuta la finale della terza edizione de IVISIONATICI MUSIC FESTIVAL, contest per artisti emergenti a carattere nazionale e sociale, organizzato dall’associazione culturale IVISIONATICI con il patrocinio del Nuovo IMAIE, la media partnership di Rai Radio Live Napoli e la collaborazione di Radio City4You. Ad aggiudicarsi l’ambito primo premio sono state Alice Alagna per la categoria “Cantautori” e Alma per la categoria “Interpreti”. A vincere il “Premio della Critica”, assegnato dall’avvocato Ambrogio Di Nocera, CEO di D.N. Innovazione & Progetti, è stata Susanna Reppucci con il brano Lascio la luce accesa.

Tasmania ha, invece, ricevuto il premio “Best Lyrics Award” per il brano Mea Culpa. Federica Abbate è stata la prima artista a ricevere il premio “Donne in Musica”, riconoscimento consegnato per l’impegno dimostrato nell’apportare un cambiamento nella musica, facendo della propria capacità autoriale un mezzo per dare voce alle autrici del panorama musicale italiano. Durante l’evento si sono esibiti i 20 finalisti provenienti da tutta Italia, selezionati tra le oltre 1000 candidature pervenute nel corso di questa terza edizione, dopo aver superato le fasi di selezione dal vivo, tenutesi a Roma, Napoli, Milano, Modena, Lecce e Palermo.

A decretare la vittoria delle due artiste e a valutare le esibizioni è stata la giuria composta da: Federica Abbate, autrice e cantautrice; Myriam Fecchi, conduttrice radiofonica; Paola Favale, casting manager; Beatrice Tominic, giornalista. L’evento è stato presentato da Riccardo Zianna. Ospite musicale della finale è stata la cantautrice Veronica Di Nocera, che ha presentato alcuni dei brani che faranno parte del suo primo EP, prossimamente in uscita. Anche Ruggero Ricci e Isotta sono stati tra gli ospiti della serata, esibendosi con il loro ultimo singolo, realizzato in collaborazione.

Data la connotazione sociale del festival, in loco sono state coinvolte due realtà attive nella salvaguardia dell’ambiente: WWF Roma e Area Metropolitana e Marevivo, che sono intervenute sul palco di Parco Appio con interventi incentrati sulle loro importanti mission. Inoltre, sono stati presenti in loco, la cantautrice Sara Jones, che ha curato la direzione artistica della session unplugged, That’s Radio e WeAre Roma, che hanno intervistato e creato contenuti dedicati ai finalisti e agli ospiti, e Marzia Armaroli, che ha realizzato illustrazioni ispirate ai brani degli artisti in gara.

Ricordiamo che il montepremi in palio ha un valore di circa 30.000 euro. Infatti, tutti i finalisti si sono aggiudicati la realizzazione di un brano inedito da registrare in studio, grazie alla collaborazione con le 20 etichette discografiche, partner del festival. Inoltre, i vincitori di ogni categoria hanno vinto: realizzazione di videoclip, masterclass formative, un mese di ufficio stampa, live in altri festival partner, borse di studio, un tour radiofonico e tanti altri premi.

Si ricorda che sono aperte le iscrizioni per la quarta edizione del festival e basterà andare sul sito www.ivisionatici.it dove sarà possibile compilare il modulo di iscrizione e consultare il regolamento.