Isole Egadi. Sindaci chiedono deroga al divieto di trasporto di merci alimentari deperibili con vettori veloci. Forgione: “Attendiamo una tempestiva risposta”

I sindaci delle isole siciliane hanno inoltrato una richiesta formale di deroga al divieto di trasporto delle merci alimentari deperibili con vettori veloci, al fine di consentirne la movimentazione su aliscafi. La nota è stata inviata nei giorni scorsi all’Assessorato regionale delle Infrastrutture e alla Mobilità e le Prefetture e le Capitanerie di Porto delle province di Trapani, Palermo, Agrigento e Messina. La richiesta nasce dall’esigenza di gestire le emergenze logistiche imposte dall’alto afflusso turistico e dalle crescenti necessità delle attività commerciali e dei cittadini delle isole. “In merito alle difficoltà di trasporto delle merci alimentari deperibili su aliscafi e mezzi veloci, diretti alle piccole isole di Sicilia – scrivono i sindaci –, si ritiene necessario un tempestivo intervento da parte della Regione. Il grande afflusso turistico nelle nostre isole, con le esigenze degli operatori commerciali e dei cittadini, pongono l’improrogabile necessità di una deroga al divieto di viaggio delle merci alimentari deperibili con vettori. La particolare situazione che viviamo, caratterizzata dall’aumento della popolazione e delle attività commerciali durante la stagione turistica, richiede un adeguamento delle norme per garantire la continuità e la qualità dell’offerta alimentare”. La nota è stata sottoscritta da Francesco Forgione, sindaco di Favignana – Isole Egadi, Filippo Mannino, sindaco di Lampedusa e Linosa, Ireneo Giardinello, sindaco di Leni, Riccardo Gullo, sindaco di Lipari, Clara Rametta, sindaco di Malfa, Fabrizio D’Ancona, sindaco di Pantelleria, Domenico Arabia, sindaco di Santa Maria Salina, e Salvatore Militello, sindaco di Ustica. Gli amministratori comunali auspicano un tempestivo intervento delle autorità regionali. “Ci aspettiamo che l’Assessorato prenda in considerazione la nostra richiesta e conceda la deroga necessaria per garantire il regolare approvvigionamento e la sicurezza alimentare dei nostri cittadini e turisti”, dice il sindaco di Favignana Francesco Forgione, promotore dell’iniziativa. “Rimaniamo in attesa di una decisione positiva e tempestiva, che possa alleviare le problematiche logistiche e garantire la continuità dei servizi essenziali nelle isole”.