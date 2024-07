Festival della Mente, al via la XXI edizione dal 30 agosto all’1 settembre: ecco gli ospiti della prima giornata

La XXI edizione del Festival della Mente, il festival dedicato alla creatività e alla nascita delle idee, diretto da Benedetta Marietti e promosso dalla Fondazione Carispezia e dal Comune di Sarzana, si terrà dal 30 agosto al 1 settembre e quest’anno avrà come tema la gratitudine.

Ospiti della prima giornata del festival, con l’evento sold out La gratitudine dei luoghi, venerdì 30 agosto alle 18.30 al Teatro degli Impavidi, sono i siciliani Giuseppe Barbera esperto di colture arboree e la scrittrice Nadia Terranova. Accompagnati dagli acquerelli di Michele Tranquillini – che prendono vita via via nel corso dell’incontro – intraprenderanno una riflessione sul rapporto tra uomo e natura, sui luoghi che ci circondano, e sulle infinite memorie, sogni e sentimenti che possono nascere da questo incontro. Un viaggio tra aria, acqua, terra e fuoco, protagonisti di tutte le cosmogonie e in particolare di quelle che riguardano la Sicilia: da Empedocle e il suo sandalo fino ad arrivare all’Etna. In quest’isola fatta di paesaggi lavici e attività eruttiva, la terra, il vento e il mare sono in continua relazione con il fuoco. Tra tutti gli elementi, il fuoco sembra a prima vista quello a cui è meno ovvio associare la gratitudine perché la sua natura distruttiva prevale su quella trasformativa ma anche il fuoco, bruciando, può creare e far risorgere.

Giuseppe Barbera è stato professore ordinario di Colture arboree all’Università di Palermo. Fa parte del Consiglio scientifico dell’Osservatorio nazionale del paesaggio rurale. Tra le sue pubblicazioni, Abbracciare gli alberi (2017), Il giardino del Mediterraneo (2021) e Agrumi. Una storia inedita (2023), usciti per il Saggiatore.

Nadia Terranova ha pubblicato, tra gli altri: Il segreto (illustrazioni di M. Cerri, Mondadori, 2021; Premio Andersen 2022; Premio Strega ragazze e ragazzi 2022); Trema la notte (Einaudi, 2022); Scintilla (illustrazioni di M. Di Giorgio, Mondadori, 2024). Per i tipi di Humboldt Books è uscito a fine giugno Etna. La lingua del fuoco (con S. Graziani).

Michele Tranquillini, illustratore, collabora con quotidiani, riviste e studi di architettura e design, realizzando mappe e reportage di viaggio, video e performance dal vivo.