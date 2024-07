Etna. Fontana di lava e cenere dal cratere Voragine

Intensa attività dell’Etna. La forte attività stromboliana dal cratere Voragine, dopo le 4 si è evoluta in fontana di lava. Tale attività, spiega l’Osservatorio etneo dell’Ingv, ha prodotto un’emissione di cenere che, in accordo con il modello previsionale, si disperde in direzione est-sud-est. Inoltre, è iniziato un trabocco lavico dall’orlo occidentale del cratere Bocca Nuova. Dal punto di vista sismico l’ampiezza media del tremore vulcanico è, ulteriormente aumentata. Le sorgenti del tremore permangono nell’area del cratere Voragine a una elevazione di circa 3 mila metri, con un ulteriore incremento della frequenza di accadimento e dell’ampiezza degli eventi infrasonici localizzati al cratere Voragine. L’ampiezza del tremore infrasonico e’ in aumento.