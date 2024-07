Egadi Estate 2024, Anita Vitale conquista il pubblico di “Favignana in Musica” con un mix di jazz e folk

Grande successo ieri sera per il concerto di Anita Vitale, terzo appuntamento della rassegna “Favignana in Musica”, in corso all’ex Stabilimento Florio. L’artista di Brolo, accompagnata da Rosolino Marinello al sax, Bernardo Viviano alla chitarra e Giuseppe Nuccio alla batteria, ha incantato il pubblico con un mix di suoni, spaziando dal jazz al folk con estrema leggerezza e dolcezza e creando un’atmosfera unica. Alla sua seconda partecipazione alla manifestazione, Anita Vitale ha elogiato Favignana e il pubblico: “Questo è un luogo magico – ha detto – dove la Sicilia si sente ancora più forte. Anche io vivo sul mare, vengo da Brolo, ma qui c’è qualcosa che ti riporta ancora più indietro nel tempo e rende ogni esperienza unica. Ringrazio l’Associazione “Aegusea” Nuova Vincenzo Bellini e il Comune per avermi ospitato ancora una volta e invito tutti a visitare Favignana e le Egadi”. La rassegna proseguirà domani.