Detenuto appicca incendio in carcere Biella, intossicato lui e due agenti penitenziari

(Adnkronos) – Un detenuto recluso nel carcere di Biella nella notte ha appiccato un incendio nella propria cella. Il fumo che si è sprigionato dalle fiamme ha intossicato l'uomo e i due agenti di polizia penitenziaria intervenuti per domare il rogo. Soccorsi dai sanitari del 118 sono stati portati in ospedale per le cure del caso. "Da tempo l’Osapp – sottolinea il vice segretario nazionale, Gerardo Romano – chiede al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e al premier, Giorgia Meloni, di dichiarare lo stato di emergenza nelle carceri. Negli istituti di pena ormai i detenuti spadroneggiano e il personale di polizia penitenziaria ha paura di svolgere il proprio servizio perché non sa al termine se rientrerà a casa. E’ a rischio l’incolumità personale di tutti gli operatori. Servono interventi urgenti”, conclude Romano. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)