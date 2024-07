Chevrolet Corvette ZR1: la sportiva made in USA

(Adnkronos) – La nuova Chevrolet Corvette ZR1 entrerà in produzione il prossimo anno. È assemblata nello stabilimento Bowling Green della General Motors nel Kentucky e andrà ad affiancarsi alla Corvette Stingray, Corvette Z06 e alla Corvette E-Ray, la nuova Chevrolet ZR1 ha l’obiettivo di elevare ancora di più, le prestazioni della famiglia Corvette. La ZR1 sarà equipaggiata con un V8 da 5,5 litri, con doppio turbocompressore conosciuto con la sigla LT7. La potenza della nuova ZR1 è di 1.064 CV a 7.000 giri/min per una coppia massima di 1.123 Nm a 6.000 giri. La velocità massima stimata è di 346 km/h, il quarto di miglio sarà “bruciato” in un tempo inferiore ai 10 secondi.

Sarà la più potente Corvette mai prodotta. Cuore della supercar americana è un potente V8.



Scott Bell, vicepresidente Chevrolet, ha avuto modo di affermare che: " il team che ha rivoluzionato la Corvette con un'architettura a motore centrale ha accettato un'altra sfida: portare la ZR1 al livello successivo. La Corvette ZR1 si spinge oltre i limiti, contando su di una potenza pura e su di una innovazione all'avanguardia. Dalla Stingray alla Z06, passando per la E-Ray, ora con il lancio della nuova ZR1, la famiglia Corvette continua a elevarsi ed è pronta a sfidare le supercar più potenti al mondo"

Il V8 biturbo da 5,5 litri si caratterizza per alcuni particolarità tra cui la camera di combustione più grande, un sistema di aspirazione del tutto nuovo, i turbo compressori con doppia copertura e una calibrazione specifica del software di gestione. L’abitacolo è curato nei minimi dettagli, l’esclusivo badge ZR1 è presente sulla plancia, battitacco e volante. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)