Cefalù. Martedì 30 luglio appuntamento con “Storie di Jazz, Narrazione e canto”

La Fondazione Mandralisca ospita nella terrazza del Museo Mandralisca di Cefalù (via Mandralisca, 13), martedì 30 luglio alle ore 21.30, un appuntamento speciale, tra musica e racconto, dal titolo Storie di Jazz, Narrazione e canto. Ingresso libero.

La serata, frutto di una produzione originale del Maestro Fabio Lannino, ideata in collaborazione con Vincenzo Garbo, vede protagonisti gli artisti Laura Sfilio (narrazione e canto), Sal Bonafede (narrazione e pianoforte), Fabio Lannino (narrazione e corde).

«La Fondazione Mandralisca – dichiara il presidente Vincenzo Garbo – da sempre promuove il connubio arte e musica. Con questa iniziativa vogliamo allargare lo sguardo accogliendo il Jazz, genere musicale diffuso a livello internazionale agli inizi del XX secolo scorso che è stato, e continua ad essere, protagonista dei cambiamenti sociali e culturali del mondo».

In particolare l’appuntamento proporrà un percorso fuori dal tempo, tra parole e note, dei i più famosi brani di Jazz conosciuti praticamente da tutti; non tutti invece sanno come siano nati questi capolavori e quali aneddoti li abbiamo resi immortali, oltre a tante altre curiosità che aggiungono valore a queste composizioni.

Tra i brani che verranno “raccontati”, Summertime di George Gershwin, Sicily di Chick Corea, brano che vinse nel 1993 la Targa Luigi Tenco nell’esecuzione con Pino Daniele, As Time Goes Byscritta da Herman Hupfeld interpretata da tutti i più grandi jazzisti del mondo. E poi ancora, tra gli altri brani, Autumn leavesdiJoseph Kosma, Route 66 scritta da Bobby Troup.

L’ingresso alla serata è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.