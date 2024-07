Catania. Rimangono in panne con auto rubata, 4 denunce

La polizia di Catania ha denunciato 4 persone di 38 anni, un 41enne di origine romena e due cittadini marocchini di 56 e 49 anni, per ricettazione in concorso. Nel corso dei servizi notturni sulla tangenziale, i poliziotti sono intervenuti in aiuto delle quattro persone che, dopo aver lasciato l’auto in avaria in corsia di emergenza, camminavano a piedi la strada in senso opposto di marcia, nel tentativo di raggiungere un’area di servizio per acquistare della benzina. Dai controlli degli agenti è risultato che l’auto era stata rubata qualche giorno prima ad Adrano e il furto era stato denunciato dal proprietario del veicolo al quale è stata restituita.