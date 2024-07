Caldo. Anticiclone sempre più forte, al nord temporali nel weekend

Continua senza sosta l’ondata di caldo africano portata dall’anticiclone Caronte. Come il suo omonimo personaggio dantesco, l’anticiclone ci traghetterà nel cuore dell’estate. Ma da venerdì, anticipa Antonio Sanò, fondatore del sito IlMeteo.it, una “goccia fresca” in quota, ovvero un’area dell’atmosfera in cui fa più freddo rispetto alle zone circostanti, proverà a scendere di latitudine dopo essersi staccata dal ciclone attualmente presente sul Mare del Nord: “Questa situazione provocherà i primi temporali più diffusi sui settori alpini, soprattutto del Triveneto (Trentino Alto Adige in primis). La ‘goccia fresca’ nel weekend potrebbe avvicinarsi ulteriormente all’Italia accarezzando l’arco alpino. Questa situazione provocherà un temporaneo cedimento dell’anticiclone Caronte al settentrione, soprattutto nella giornata di domenica 21 luglio. Sul resto d’Italia Caronte continuerà a mietere caldo e afa sempre più insistentemente. Quindi, fino a giovedì il bel tempo sarà prevalente e il caldo in intensificazione su tante città con picchi di 37-38°C a Roma e Firenze e 39-40°C al Sud, specie in Puglia e Sicilia. Da venerdì l’instabilità pomeridiana si farà più presente sull’arco alpino e localmente qualche pioggia veloce potrebbe addirittura interessare la pianura veneta e friulana in nottata. Nel weekend la presenza dei temporali si farà più viva quando scoppieranno sia sulle Alpi sia sugli Appennini centro meridionali. Domenica invece i rovesci temporaleschi potrebbero raggiungere, a macchia di leopardo, anche le zone pianeggianti di Piemonte, Lombardia ed Emilia occidentale, risultando particolarmente forti e con grandinate. Continuerà ad essere soleggiato e caldo sul resto d’Italia”.