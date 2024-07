Cade su pista di downhill a Livigno, muore ciclista

(Adnkronos) – Un ciclista di 65 anni è morto dopo essere caduto su una pista di downhill, i percorsi in ripida discesa con salti, a Livigno, in provincia di Sondrio. L'uomo all'arrivo del 118 era in arresto cardiocircolatorio e i soccorritori ne hanno constatato il decesso sul posto. Non è chiaro – precisa in una nota l'azienda regionale di emergenza urgenza della Lombardia – se il 65enne abbia avuto un malore prima dell'incidente o se l'arresto cardiocircolatorio sia stato causato dal trauma della caduta. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)