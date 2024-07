Bologna, investito da trattore del padre: morto 12enne

(Adnkronos) – Un ragazzino di 12 anni è morto ieri investito da un trattore a Monte San Pietro, in provincia di Bologna. L'incidente sarebbe avvenuto mentre il padre del 12enne stava effettuando una manovra con il mezzo agricolo e non si sarebbe accorto della presenza del figlio. Trasportato con l'elisoccorso in ospedale è morto poco dopo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)