Atp Kitzbuhel, Berrettini in finale: Hanfmann ko in due set

(Adnkronos) – Uno straordinario Matteo Berrettini agguanta di potenza la finale dell'Atp di Kitzbuhel, sulla terra rossa austriaca, sconfiggendo con un doppio 6-4 Yannick Hanfmann in semifinale. L'azzurro, n. 50 del mondo, ha superato il tedesco, n. 116, in un'ora e mezzo esatta di gioco. Ora l'altra semifinale tra il francese Hugo Gaston, n. 91, e l'argentino Facundo Diaz Acosta, n. 77, per sapere chi sarà domani l'avversario di Berrettini. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)